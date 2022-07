«James Webb»-Teleskop : Nasa veröffentlicht fünf spektakuläre Farbaufnahmen unseres Universums

Am Dienstag zeigte die Nasa weitere spektakuläre Bilder des James Webb Teleskops. Am Montag hatte sie bereits die «tiefste und schärfste bislang aufgenommene Infrarot-Sicht auf das Universum», veröffentlicht.

Gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa das erste vom Weltraumteleskop «James Webb» aufgenommene Bild präsentiert. Biden sprach von einem «historischen Tag», Harris von einem «aufregenden neuen Kapital in der Erforschung unseres Universums». Die Veröffentlichung der Bilder markiert laut Nasa auch den offiziellen Beginn der wissenschaftlichen Arbeit mit dem bislang größten und leistungsfähigsten Teleskop, das je ins All gebracht wurde.

Am Dienstag veröffentlichte die Nasa weitere von dem Teleskop aufgenommene Bilder. Die Farbbilder seien von Vertretern und Vertreterinnen verschiedener an dem Projekt beteiligter Raumfahrtagenturen ausgewählt worden und zeigten unter anderem den sogenannten Carinanebel, eine Art Gaswolke, und den außerhalb unseres Sonnensystems gelegenen Planeten «Wasp-96 b», hatte die Nasa zuvor mitgeteilt.

Bilder zeigen Wasser auf dem Gasplaneten «Wasp-96 b»

Die ersten Aufnahmen des vor rund einem halben Jahr ins All gestarteten «James Webb»-Teleskops haben die bislang tiefsten und detailreichsten Einblicke in den Weltraum geliefert. Nun folgten am Dienstag vier weitere Bilder. Das erste von ihnen ist eine Grafik. Sie zeigt, dass das Teleskop eindeutige Anzeichen von Wasser auf dem außerhalb unseres Sonnensystems gelegenen Gasplaneten «Wasp-96 b» fand. Es gebe Hinweise auf Wolken und Nebel in der Atmosphäre, teilte die Nasa mit. Diese Beobachtung sei die bislang genaueste ihrer Art und zeige die beispiellose Fähigkeit des Teleskops, Atmosphären zu untersuchen, die Hunderte Lichtjahre entfernt sind.