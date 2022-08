Emotionaler Post: Natalia Klitschko spricht erstmals über das Ehe-Aus von Vitali

Das bestätigte der 51-Jährige am Dienstag gegenüber der «Bild»-Zeitung.

Nach 25 Jahren Ehe lassen sich Vitali und Natalia Klitschko scheiden. Das bestätigte der 51-Jährige am Dienstag gegenüber der «Bild»-Zeitung. «Wir haben die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen», so der einstige Boxweltmeister. Nun äußert sich erstmals auch seine Noch-Ehefrau in einem emotionalen Post.