«Cyberneider» : Natascha Kampusch wehrt sich gegen Hater

Kampusch berichtet in ihrem neuen Buch von übelsten Anfeindungen in den sozialen Netzwerken – und fordert eine digitale Polizei.

Natascha Kampusch (31), selbst immer wieder im Visier von Hatern, hat gelernt, auch mit ungerechtfertigter Kritik zu leben. Wortlos über sich ergehen lassen will sie diese jedoch nicht. In ihrem am Dienstag erschienenen Buch «Cyberneider. Diskriminierung im Internet» teilt die 31-Jährige ihre Erfahrungen und fordert härtere Strafen für Cyber-Mobber.