Streit eskaliert - Natascha Ochsenknecht geht juristisch gegen Yeliz Koc vor

Der Grund für die juristischen Schritte: Die Influencerin schoss in ihrem Podcast «Bad Boss Moms» gegen die Reality-Show «Diese Ochsenknechts».

Der Entscheid, die Mutter ihrer Enkelin, Elanie Snow (sechs Monate), zu verklagen, bricht Natascha das Herz. Das offenbarte die 57-Jährige auf Instagram. Yeliz und Jimi Blue (30) genossen nur wenige, aber intensive Monate zusammen, bevor die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin schwanger wurde. Bis es einen Monat vor der Geburt zur Trennung kam, die einen Rosenkrieg auslöste, der in der Öffentlichkeit abgehandelt wurde. Nun, ein halbes Jahr später, scheint das Kriegsbeil noch nicht begraben zu sein. Ganz im Gegenteil!

«Die Kommunikation mit Yeliz ist unmöglich»

«Wir haben sie mit offenen Armen in die Familie aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Es verletzt mich schon sehr», erklärt Natascha gegenüber «RTL». Sie habe nie vorgehabt, so weit gehen zu müssen. Doch die Kommunikation mit Yeliz sei unmöglich und lasse ihr keine Wahl. «Sie verbreitet seit Monaten Lügen über unsere Familie. Während der Schwangerschaft haben wir uns komplett zurückgehalten. Leider hört sie einfach nicht auf. Wir haben alles versucht. Kein Gespräch, keine Bitte hat geholfen», erklärt das Familienoberhaupt nun.