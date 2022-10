Luxemburg: Nationaler Verband der Sportjournalisten gibt die Nominierten Sportler des Jahres 2022 bekannt

Radsportler Bob Jungels und Porsche-Supercup-Fahrer Dylan Pereira werden als Favoriten bei den Herren angesehen. Bei den Frauen hat das Tischtennis-Duo bestehend aus Sarah de Nutte und Ni Xia Lian große Chancen auf den Titel, nachdem sie 2021 bei den Weltmeisterschaften in Houston, wie auch bei den diesjährigen Europameisterschaften in München jeweils die Bronzemedaille nach Hause brachten.

Die Ehrenpreise wurden bereits am gestrigen Abend vergeben. So erhält die Stadt Esch den «Prix sport et handicap» für ihren integrativen Einsatz im Sportwesen. Der «Prix d'honneur sportpress.lu» geht an zwei einstige Fechterinnen Colette Flesch und Ginette Rossini. Pol Bissener, der beim Éislek X-Duathlon einem verletzten Konkurrenten half, wird mit dem «Prix fair-play» ausgezeichnet. Leichtathlet Vivien Henz, Skifahrerin Gwyneth ten Raa und die U17-Fußball-Nationalmannschaft erhalten den «Prix jeune espoir masculin et féminin».