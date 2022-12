Luxemburg: Nationales Warnsystem «LU-Alert» soll 2023 effizienter werden

Am Montag hat die Regierung die Neuerungen des nationalen Warnsystems «LU-Alert» vorgestellt. Ziel sei es, «die Digital Natives zu erreichen, also diejenigen, die ohnehin ständig ihr Smartphone in der Hand haben», erklärt Innenministerin Taina Bofferding (LSAP). «Wir wollen ein System, das die Bevölkerung bei Gefahren oder Wetterereignissen bestmöglich warnt, denn das kann oft Leben retten», so die Ministerin weiter.