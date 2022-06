Nationalfeiertag: CGDIS muss 25 Mal zur «Personenrettung» eingreifen

Ein spezieller Einsatzplan war am Mittwochabend vom Rettungsdienst CGDIS aufgestellt worden, um die Sicherheit rund um die Feierlichkeiten in der Hauptstadt zu gewährleisten. Am Donnerstag berichteten die Rettungsdienste, dass 80 freiwillige und Berufsfeuerwehrleute bis spät in die Nacht hinein im Einsatz waren und «25 Einsätze zur Personenrettung» durchgeführt haben.