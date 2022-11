Islamexperte: Nationalhymne verweigert – was droht jetzt den iranischen Spielern?

Das sieht auch der englische «Telegraph» so: «Die politische Haltung der Fußballer in Katar war bemerkenswert und mutig. Die Mannschaft wurde zwar geschlagen, aber man kann den Spielern verzeihen, dass sie andere Dinge im Kopf hatten. Wie Irans Captain Ehsan Hajsafi sagte: ‹Die Bedingungen in unserem Land sind nicht gut und unser Volk ist nicht glücklich.› Diese Äußerung könnte durchaus bedeuten, dass er nicht nach Hause zurückkehren kann.»