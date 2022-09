Nations League: «Roud Léiwen» blasen zur Revanche in der Nations League

Am Donnerstababend steht die Luxemburger Nationalmannschaft in Istanbul auf dem Feld. Um 20.45 Uhr wird im Basaksehir Fatih Terim-Stadion der fünfte Spieltag angepfiffen.

Im Hinspiel mussten sich die Luxemburger 0:2 gegen die türkische Nationalmannschaft geschlagen geben. «Wir haben das Spiel analysiert, wir dürfen nicht dieselben Fehler nochmal machen», so Trainer Luc Holtz. Momentan steht Luxemburg (93. in der Weltrangliste) auf dem zweiten Platz der Gruppe C. Es ist also noch alles offen.