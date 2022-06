Militärbündnis : Nato richtet Milliarden-Fonds in Luxemburg ein

LUXEMBURG – Xavier Bettel, François Bausch und Jean Asselborn haben unter der Woche am Nato-Gipfel in Madrid teilgenommen. Hier die wichtigsten Ergebnisse des Treffens.

Die Nato hat Russland bei ihrem Gipfeltreffen in Madrid zum direkten Gegner der Allianz erklärt. «Die Russische Föderation ist die signifikanteste und direkteste Bedrohung für die Sicherheit der Allianz und die Stabilität der europäisch-atlantischen Region», heißt es demnach in dem neuen «strategischen Konzept». Unter den Teilnehmern des Gipfels waren auch Premierminister Xavier Bettel, Außenminister Jean Asselborn und Verteidigungsminister François Bausch.

Unter den Maßnahmen, die von den Mitgliedern des Bündnisses verabschiedet wurden, befand sich auch ein neues Abschreckungs- und Verteidigungskonzept angesichts der russischen Aggressionen. «Luxemburg wird seinen Teil zu dieser gemeinsamen Anstrengung beitragen», sagte Xavier Bettel. Die langfristige Unterstützung der Ukraine bestätigte er ebenfalls: «Die Teilnahme von Wolodymyr Selenskyj am Gipfel ist ein starkes Signal unserer Entschlossenheit, an der Seite der Ukraine zu bleiben».

«Geschlossener und stärker als je zuvor»

Das Bündnis einigte sich in Madrid auch e auf die Einrichtung eines Innovationsfonds in Höhe von einer Milliarde Euro, der in Luxemburg eingerichtet werden soll. «Wir müssen unbedingt unseren technologischen Vorsprung bewahren. Das Großherzogtum wird sich in doppelter Hinsicht engagieren: Wir werden den Fonds nicht nur beherbergen, sondern auch zu gemeinsamen Investitionen beitragen», betonte Bettel.