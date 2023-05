Luxemburg: Nato-Versammlung beschäftigt sich mit heiklen Themen

Am vergangenen Wochenende hat zum sechsten Mal eine Parlamentarische Versammlung der Nato im Großherzogtum stattgefunden. Auf der Tagesordnung der Versammlung, die im Vorfeld des Nato-Gipfels am 11. und 12. Juli in Vilnius abgehalten wurde, standen mehrere wichtige Themen, darunter der Konflikt in der Ukraine. «Wir haben unsere Unterstützung für die Ukraine bekräftigt, es ist wichtig, unsere Werte zu verteidigen», sagte Lydia Mutsch, LSAP-Abgeordnete und Vorsitzende der luxemburgischen Delegation.