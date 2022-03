Bio-Boom : Naturata baut achtes Geschäft in Esch

ESCH/BELVAL – Das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln lohnt sich. Zum Jahresende will die Bio-Lebensmittel-Kette Naturata ein neues Geschäft in Esch nahe Belval eröffnen.

Wenn auf dem neuen Uni-Campus in Esch-Belval erst Studenten einziehen, sollen sie ein Angebot an Bio-Lebensmitteln vorfinden. Die luxemburgische Lebensmittel-Kette Naturata will Ende des Jahres 2012 oder Anfang kommenden Jahres nahe des neu entstehenden Stadtviertels in Esch ihr achtes Geschäft eröffnen. Die Bauarbeiten in der Route de Belvaux haben bereits begonnen.