Myanmar: Naturforscher machen eine sensationelle Entdeckung

Um die Birma-Weichschildkröte ist es nicht gut gestellt. Der Bestand der in Myanmar heimischen Art ist in den vergangenen 90 Jahren um etwa 80 Prozent zurückgegangen. Sie gilt als vom Aussterben bedroht. Doch neue Beobachtungen geben Anlass für Hoffnung.

Das ist passiert

Mitarbeitende der Naturschutzorganisation Fauna & Flora International haben am Ufer des Indawgyi-Sees in Myanmar 15 junge Birma-Weichschildkröten entdeckt (siehe Video). Sie gehen davon aus, dass es noch mehr Jungtiere hat. Schließlich umfassen die Gelege in der Regel rund 20 Eier. Die Fachleute vermuten, dass einige der Tiere schon früher geschlüpft sind und sich bereits auf den Weg in Richtung Wasser gemacht haben.