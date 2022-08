Luxemburg: Naturpark Öewersauer lädt zur Fahrt im Solarboot ein

Strand, Musik und Grillen - das sind wohl die ersten Worte, die einem in den Sinn kommen, wenn man an einen Sommertag am Obersauer Stausees denkt. Für diejenigen, die sich nach einem ruhigeren Ambienten für ihren Tag am Stausee sehnen, könnte das Solarboot Abhilfe schaffen. Das Boot steht von Mai bis Ende Oktober für eine zweistündige Exkursion auf dem Stausee zur Verfügung und bietet die Möglichkeit Luxemburgs größtes Trinkwasserreservoir aus einer neuen Perspektive kennen zulernen.