Patagonien: Naturspektakel in Argentinien – Gletscherwand bricht in See ab

Ein riesiger Eisbrocken des Perito-Moreno-Gletschers in Argentinien trennte sich vom Gletscher und stürzte in den Lago Argentino. Ein Team von Wissenschaftlern filmte die Szene von einer schwer zugänglichen Stelle aus.

Die Gletscherzunge wächst im Winter in den See hinaus. Im Sommer brechen immer wieder Teile ab.