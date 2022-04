Luxemburg: Naturwissenschaften treffen auf Sorgen um Heimat und Familie

Mit Praktischem Unterricht sind die Schüler aus der Ukraine nicht vertraut. Vincent Lescaut

Wie berechnet man die Geschwindigkeit eines Objekts? Das bringt Lindsay, eine Lehrerin am Lycée Michel Lucius in Luxemburg-Stadt momentan ihren Schülerinnen und Schülern auf Englisch bei. Als sie eine Frage stellt, heben einige Schüler ihre Hände, andere verstecken sich. Eine Klasse , wie jede andere – oder zumindest fast.

Die Schüler kommen allesamt aus der Ukraine und erleben gerade ihren ersten Schultage in Luxemburg. «Nach dieser Woche werden manche in eine reguläre Klasse wechseln. Andere werden zunächst noch in der sogenannten Willkommensklasse ihr Englisch verfeinern», sagt Pascale Pétry, die Direktorin der Schule. Die Schule unterrichtet bereits 100 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, bald werden es 240 sein. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt dass Schülerzahl vor dem Krieg bei etwa 2000 (450 in der Grundschule, 1400 in der Sekundarschule) lag.

Lindsay, die aus Schottland stammt und vor sieben Jahren ins Großherzogtum kam, hatte den Lehrerberuf vor fünf Jahren aufgegeben, um sich um ihre Familie zu kümmern. Kurz vor den Osterferien ist sie zurückgekehrt. «So kann ich helfen und vielleicht auch etwas bewegen», sagt sie. Ihren neuen Schülern, die vor dem Krieg geflüchtet sind bescheinigt sie einen großen Willen zu lernen: «In den Naturwissenschaften sind sie sehr gut, aber sie sind es nicht gewohnt, praktisch oder in Gruppen zu arbeiten. Der Unterricht in der Ukraine ist eher theoretisch. Wir haben diese Woche mit Mikroskopen gearbeitet, da waren sie sehr aufgeregt.»

Es fehlt offenbar noch an Ausstattung

Auch wenn viele der neuen Schüler noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen haben, kann die Schule bereits jetzt Erfolge vermelden. «Eine Schülerin, die wir vor Ostern aufgenommen hatten, wollten wir für die Prüfungen im kommenden Jahr fit machen. Jetzt ist sie schon so weit, dass sie sie schon in diesem Jahr ablegen kann», erzählt Pascale Petry. Allerdings fehlt es noch zum teil an der Austattung. Beispielsweise müssen die iPads beschafft werden, damit die jungen Ukrainer über die gleichen Möglichkeiten wie ihre Mitschüler verfügen. Sie sind wichtig für Gruppenarbeiten. Außerdem erleichtern die Geräte Übersetzungen. Für den Unterricht nutzt das Lycée Michel Lucius seine leeren Räume, insbesondere in der ehemaligen Grundschule des Lycée Vauban.

In der Klasse von Lindsay Redinger ist Dmytro sehr aktiv und übersetzt für seine Freunde. In Charkhiv besuchte er eine internationale Schule, die ihre Schüler auf europäische Universitäten vorbereitet. «Ich liebe die Schule. Ich habe immer davon geträumt, auf Englisch zu lernen. Ich kann es kaum erwarten, in eine reguläre Klasse zu kommen», gibt er zu Protokoll. Sein eiserner Wille verbirgt einen holprigen Lebenslauf. Mit 16 Jahren hat er nicht die Sorgen, die andere Kinder in seinem Alter haben.

«Ich versuche nicht an den Krieg zu denken»

Der hochgewachsene junge Mann kam allein ins Großherzogtum, ohne seine Eltern, die in der Ukraine geblieben waren. «Freunde meiner Eltern hatten ihnen Luxemburg für mich empfohlen. Ich bin Mitte März alleine gekommen und lebe jetzt bei einer Gastfamilie. Es ist ein sehr schönes und modernes Land. Die Schule ist toll. Die Straßen sind sauberer und es ist nicht so dicht besiedelt. Hier ist es wie in einem großen Dorf, jeder kennt jeden. Meine Heimatstadt hat zwei Millionen Einwohner. Dmytro hat die Schule zu einem Zufluchtsort gemacht. «Sie ermöglicht mir, dem Alltag zu entfliehen. Die Ausbildung lenkt mich ein Stück weit von dem Krieg ab. Natürlich klappt das nicht immer.»