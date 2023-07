Deutschland statt Österreich: Navi führt Familie ins falsche Salzburg

Stattdessen landeten sie im 640 Kilometer entfernten Salzburg in Deutschland. Eine falsche Angabe im Navi-Gerät hatte sie hierher geführt.

Hier wollte eine Familie am 9. Juli einen Zwischenstopp auf ihrer Reise nach Kroatien machen.

Das ist Salzburg in Österreich.

Dieser Start in die Sommerferien ist gründlich missglückt: Eine österreichische Familie ist wegen einer fehlerhaften Eingabe ins Navigationsgerät rund fünf Stunden in die verkehrte Richtung gefahren und in der falschen Stadt gelandet.