Nochmal Glück gehabt : «Navy CIS»-Star starb fast nach schwerem Schlaganfall

US-Schauspielerin Pauley Perrette («Navy CIS») macht überraschend öffentlich, dass sie knapp dem Tod entkam: Sie erlitt einen schweren Schlaganfall!

Von 2003 bis 2018 spielte Pauley Perrette (2.v.l.) die "Navy CIS"-Forensikerin Abby Sciuto. RE / PA / picturedesk.com

Seit ihrem mysteriösen Serien-Abschied 2018 wurde es still um Pauley Perrette, die in «Navy CIS» viele Jahre als Computer- und Forensikwissenschaftlerin Abby Sciuto zu sehen war. Jetzt verrät die Ex-Schauspielerin, dass sie vor einem Jahr dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen ist.

«Es ist der 2. September und vor einem Jahr hatte ich einen massiven Schlaganfall. Zuvor hatte ich schon so viele geliebte Familienmitglieder und Freunde verloren, meinen Vater und dann Cousin Wayne. Und doch bin ich eine Überlebende dieses traumatischen Lebens, das ich bislang hatte. Und ich bin immer noch so dankbar, so voller Glaube und ich bin noch hier!», schreibt die 53-Jährige auf Twitter.

In dem Video berichtete Perrette weiter, dass sie schon öfter an der Schwelle des Todes gestanden habe: «Wie oft springe ich dem Tod noch von der Schippe? Ich wäre fast an einer Haarfärbemittel-Allergie gestorben, ich habe Lebensmittelallergien, häusliche Gewalt und Vergewaltigung überlebt. Und ich wurde von einer verrückten, obdachlosen Person attackiert und wäre fast gestorben.» Doch sie sei «immer noch hier».

Auch wenn Perrette eine Rückkehr zur Erfolgsserie vehement ausgeschlossen hat – sie erhob immer wieder Vorwürfe gegen «Navy CIS»-Hauptdarsteller und Produzent Mark Harmon –, sollen zumindest die Spuren Abby Sciutos in den neuen Folgen stärker nachwirken. «Sie ist immer noch da draußen, kämpft den guten Kampf, beobachtet uns. Sie ist ein Teil von uns und wir sind ein Teil von ihr», so Showrunner Steven D. Binder zu TVLine. Die mittlerweile 20. Staffel von «Navy CIS» startet auf dem US-Network CBS am Montag, den 19. September.