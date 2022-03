Rätsel um die Scheherazade : Nawalnys Leute sind sicher, dass diese 140-Meter-Superjacht Putin gehört

Seit rund einem Monat ist die Superjacht Scheherazade im Hafen von Carrara in Italien blockiert – wem sie gehört, ist nach wie vor unklar. Die Entourage des russischen Systemkritikers Alexei Nawalny ist aber überzeugt, dass es sich um Putins Jacht handelt.

Die 140 Meter lange Superjacht «Scheherazade» – hier 2020 in Dubrovnik – liegt seit September im italienischen Carrara vor Anker und darf derzeit nicht auslaufen.

Die Präsenz der Scheherazade im italienischen Hafen von Carrara bei La Spezia hat die Fantasie von Anwohnern und Journalisten beflügelt – seit bald einem Monat rätselt die Welt, ob es sich beim mysteriösen Besitzer der Superjacht um Wladimir Putin handelt. Noch immer ist das Schiff blockiert, doch seit das Team des inhaftierten russischen Systemkritikers Alexei Nawalny dieser Tage ein Video veröffentlicht hat, ist es wieder in aller Munde. Denn die Mitstreiter Nawalnys wollen Beweise gefunden haben, die die Scheherazade Putin zuordnen sollen.

Eine Liste der Schiffscrew aus dem Jahr 2020 zeigt, dass es sich bei der Besatzung bis auf den Captain Guy Bennett-Pearce praktisch ausschließlich um Russen handelt. Diese würden laut Daten aus der Luftfahrt in regelmäßigem Wechsel nach Mailand fliegen und sich dann in Carrara um das 640 Millionen Euro teure Schiff kümmern, das offenbar im Trockendock überwinterte und immer wieder Unterhaltsarbeiten unterzogen wurde. Und vielen von ihnen sei eines gemeinsam: Anhand der Pass-Nummern sollen sie der Schutztruppe FSO angehören, einer an die 40.000 Mann starken Organisation, die unter anderem für die Sicherheit des russischen Präsidenten verantwortlich ist.