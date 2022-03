NBA-Lockout : NBA-Saisonstart weiterhin ungewiss

In der NBA wird wohl noch länger nicht gespielt. Der Start der amerikanischen Basketball-Profiliga soll erneut verschoben werden. Dirk Nowitzki denkt derweil über ein Engagement in Deutschland nach.

Der Saisonstart in der NBA soll wegen des Tarifstreits erneut verschoben werden. Gemäß der «New York Daily News» will die Liga am Dienstag die Streichung von weiteren 102 Partien bekannt geben.