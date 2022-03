Warmwetter-Phänomen : Nebel-Tsunami vor Florida

An der Golfküste Floridas ist es zu einem seltenen Naturschauspiel gekommen. Kurz bevor der ganze Strand im Dunst versank, sind einem Helikopterpiloten spektakuläre Aufnahmen gelungen.

Auch in wärmeren Gefilden sorgt das Wetter derzeit für Gesprächsstoff. Was auf den ersten Blick wie eine gigantische Welle anmutet, ist in Wirklichkeit harmloser Nebel. Das Phänomen wurde am vergangenen Sonntag in Panamy City, Florida beobachtet. Hochhäuser am Strand zwangen die feucht-warme Meeresluft aus dem Golf von Mexiko zum Steigen, worauf diese sich abkühlte und kondensierte. Darauf bildete sich in unmittelbarer Nähe der Hochhäuser eine Nebelwand - allerdings nur für kurze Zeit.