Verlobung : Neffe des belgischen Königs ist verlobt

Im belgischen Königshaus rückt die nächste Hochzeit näher: Prinz Amedeo hat sich mit Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein verlobt.

Prinz Amedeo Habsburg-Lothringen posiert am 02.09.2012 anläßlich eines Fototermins der belgischen Königsfamilie auf Schloss Laken in Brüssel (Belgien).

Das teilte der Palast am Samstag in Brüssel mit. Der 27 Jahre alte Amedeo ist das älteste Kind von Prinzessin Astrid, der Schwester des Königs. Laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga wollen die beiden die Verlobung am Sonntag im privaten Rahmen feiern. Rosboch von Wolkenstein (26) entstammt nach Palastangaben einer Adelsfamilie. Das Paar lebt und arbeitet in New York.