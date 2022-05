Besuche in Kiew und Moskau : Nehammer «erschüttert» über Selenskis Vorwürfe wegen toter Kinder

Der österreichische Kanzler Karl Nehammer äußerte sich in verschiedenen Medien zu seinen Besuchen in Kiew und Moskau. Dabei sprach er über die Gefahr eines Atomkrieges und seine Betroffenheit über die Opfer in der Ukraine.

1 / 5 Nehammer bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenski am 9. April 2022. Reuters Bei seinem Besuch in der Ukraine … via REUTERS … besichtigte Nehammer auch ein Massengrab in Butscha. AFP

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntag in mehreren Interviews neue Einschätzungen zum Ukraine-Krieg abgegeben. Besonders sauer stößt dem Kanzler auf, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Österreich vorwerfe, «tote Kinder für russisches Gas in Kauf» zu nehmen, wie er der «Presse am Sonntag» (Bezahlartikel) schilderte: «Das war einer der schlimmsten Momente, den man als Kanzler erleben kann, wenn man selbst Familienvater ist. Und es ist trotzdem für mich nicht abänderbar.»

Von den Vorwürfen sei Nehammer «erschüttert» gewesen, berichtet «Heute». Er trage aber eine Verantwortung für die Energiesicherheit Österreichs. Außerdem, so der Kanzler, habe sich Wladimir Putin bei seinem Moskau-Besuch «von sich aus» für das Gas-Thema ausgesprochen und die Initiative sei nicht von ihm ausgegangen. Doch auch wenn es einen russischen Gas-Stopp gebe, der Österreich treffen würde, habe die Bundesregierung «selbstverständlich» einen Plan, wie es weitergehe, wie er auch dem «Kurier» (Bezahlartikel) sagte.

«Russland hat kein Interesse an Friedensgesprächen»

Und wie groß schätzt der Kanzler die Gefahr ein, dass auch Mitteleuropa in den Ukraine-Krieg hineingezogen werde? «Jeder Tag, den der Krieg länger dauert, erhöht das die Gefahr eines großen Krieges», so der Kanzler, aber: «Eine Rakete Richtung Österreich ist nicht zu befürchten.» Allerdings äußerte sich Nehammer erstmals zu einer möglichen Atomgefahr für Österreich. Käme es zu einer radioaktiven Wolke, komme es «auf das Wetter und die Windrichtung an», so der Kanzler.

Von russischer Seite sah Nehammer «derzeit kein Interesse» an Friedensgesprächen: «Solang die Waffen sprechen, treten die Gespräche des Friedens in den Hintergrund.» Nehammer betonte, es schlügen «zwei Herzen in meiner Brust», was die Lieferung schwerer Waffen etwa von Deutschland in die Ukraine betreffe. Einerseits müssten die Waffen ruhen, andererseits habe Russland aber kein Interesse an Gesprächen und greife die Ukraine weiter an.