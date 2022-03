Power-Auftritt : «Nehmen Sie das Mikrofon, ich gehe»

Als Michelle Obama bei einer Rede von einer Aktivistin unterbrochen wurde, stellte sie das Publikum vor die Wahl: «Entweder sie oder ich.»

Vor zwei Wochen musste sich der US-Präsident bei seiner Rede zum Antiterrorkrieg gegen eine Friedensaktivistin durchsetzen, die ihn immer wieder unterbrach. Seine Frau Michelle war am Dienstag mit einer ähnlichen Situation konfrontiert: Eine Homosexuellen-Aktivistin störte ihre Rede an einer Spendenveranstaltung der demokratischen Partei in Washington. Obama-Kritiker sind seither gewarnt: Die First Lady ist unzimperlich, wenn sie einen Störenfried in die Schranken verweist.