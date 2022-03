Ukrainischer Polizeigeneral in Mariupol : «Nehmt mich und lasst dafür die Evakuierung der Kinder zu»

Die Lage im eingeschlossenen Mariupol wird immer verzweifelter. Nun macht ein von den Russen gesuchter Polizeigeneral diesen ein Angebot: Er will sich selbst ausliefern, wenn die Kinder aus der Stadt evakuiert werden dürfen.

In der Stadt Mariupol befinden sich noch immer zahlreiche Kinder.

Wjatscheslaw Abroskin will sein Leben für das der Kinder in Mariupol geben.

Gemäß ukrainischen Angaben sitzen in der belagerten Hafenstadt Mariupol noch immer rund 100.000 Menschen fest – darunter auch Kinder. Die Bedingungen, unter denen die Einwohnerinnen und Einwohner leiden, sind unbeschreiblich – es fehlt an Wasser, Strom, Nahrung und Medikamenten. Aufgrund dieser Situation gab nun ein hoher Polizeifunktionär ein Statement ab, um wenigstens die Kinder aus der Stadt herausholen zu können, wie der ukrainische Journalist Alexander Khrebet twitterte.

«Ich bin ein Polizeigeneral, der von 2014 bis 2018 den direkten Widerstand gegen Sie in der Region Donezk organisiert hat. Ich stehe auf Ihrer Sanktionsliste. Ich stehe auf Ihrer Fahndungsliste», schreibt der ukrainische Polizeioffizier Wjatscheslaw Abroskin. «Sie haben einen Anschlag auf mein Leben organisiert, um mich zu beseitigen. Dutzende von Ihnen wurden damals getötet und Tausende Ihrer Komplizen wurden unter meiner Beteiligung verhaftet.»

«Ich bin vermutlich der General, der dem berühmten Asow-Regiment am nächsten steht», wird er weiter zitiert. «Das ist meine ganz persönliche Initiative. Mein Leben gehört mir, und ich biete es Ihnen im Austausch für das der Kinder an, die sich immer noch in Mariupol aufhalten.»