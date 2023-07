Faktencheck: Nein, dieser Clip zeigt keinen Anschlag auf die Bibliothek von Marseille

Auf einem Video, das in den letzten Tagen zum Beispiel auf unter anderem Twitter und Tiktok geteilt wurde, ist ein großes Bauwerk mit Säulen im römischen Stil zu sehen, das vollständig in Flammen steht (siehe Video oben). Dabei soll es sich, zumindest den dazugehörenden Worten zufolge, um die Bibliothèque l'Alcazar in Marseille handeln. Die Behauptungen stehen im Kontext mit der Welle der Gewalt, die nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf den 17-jährigen Nahel M. Frankreich ereilt hat.

«Das ist tragisch. Ich bin wirklich schockiert und kann das nicht verstehen. Die größte Bibliothek Frankreichs wurde von Randalierern niedergebrannt», schreibt ein Twitter-User. Andere benennen sogar vermeintliche Schuldige. So fragt einer, ob es sich dabei um einen «Coup des WEF» handelt. Doch: Nichts davon stimmt – außer, dass die Bibliothek am 29. Juni von Krawallanten attackiert wurde.

Das passierte in Marseille

Laut lefigaro.fr kam es zu einer «versuchten Brandstiftung». Den Randalierern sei es nicht gelungen, in die Alcazar-Bibliothek einzudringen, schreibt laprovence.com . Auch in lokalen Medien ist lediglich von «zerbrochenen Fenstern» , einer «zerstörten Eingangshalle» und einer «beschädigten Fassade» die Rede. Auf der Website lamarseillaise.fr sagte eine Security-Mitarbeiterin der Bibliothek, dass es «im Inneren nicht viel Schaden» gegeben habe. Dies, obwohl mehr als 150 Personen versucht hätten, hineinzugelangen.

Weitere Punkte zeigen, dass der Clip vom brennenden Säulengebäude aus dem Zusammenhang gerissen wurde

Das ist tatsächlich auf dem Video zu sehen

Wie das philippinische Bureau of Fire Protection Anfang Juni bekannt gab, war «eine Explosion einer Autobatterie im unteren Lagerbereich der Einrichtung» Auslöser der Katastrophe. Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Batterie mit anderen brennbaren Materialien gelagert worden sei, was zum Ausmaß des Feuers beigetragen hätte. Es habe sich um einen Unfall gehandelt, die Ermittlungen seien abgeschlossen.

Fazit

Tatsächlich haben Randalierende Ende Juni versucht, die Alcazar-Bibliothek in Marseille in Brand zu stecken. Das gelang ihnen aber nicht, wie französische Medien übereinstimmend berichten. Zwei Videos von dem Angriff bestätigen das. Die Clips, die ein großes Gebäude mit Säulen in Flammen stehend zeigen, haben nichts mit den Krawallen in Frankreich zu tun. Sie stammen vom Mai 2023 und zeigen das historische Postamt von Manila, das durch die Explosion einer Autobatterie in Brand geriet.