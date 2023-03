Peinlicher Schnitzer: «Nein Netflix, das ist nicht Peking, sondern der Findel»

Im Jahr 2014 verschwand ein Flugzeug der Malaysia Airlines auf der Strecke zwischen Kuala Lumpur und Peking mit 239 Menschen an Bord. Eine Tragödie, die bis heute eines der größten Rätsel in der Geschichte der zivilen Luftfahrt markiert und der Netflix eine Miniserie gewidmet hat, die vergangene Woche bei dem Streamingdienst online ging.

Wer die erste drei Folgen der Serie aufmerksam verfolgt hat und vertraut ist mit dem Luxemburger Airport ist, dem dürfte ein gravierender Fehler des Medienunternehmens mit Sicherheit nicht entgangen sein: Genau in Minute 10 der ersten Folge zeigt Netflix eine Fluggastbrücke des vermeintlichen Beijinger Flughafen in China. Zumindest hat der Streaminganbieter die Frequenz so untertitelt, was sich als Kardinalfehler erweist.

Beäugt man das Standbild etwas genauer, weiß man: Hier befindet man sich nicht in China, sondern am Luxemburger Findel. Indizien wie eine in der Ferne erkennbaren Luxair-Maschine, eine Einstiegstreppe, sowie den Wartungshangar der Firma Cargolux, lassen keinen Zweifel mehr übrig: In der Netflix-Doku wird der Airport des Großherzogtums gezeigt – und nicht der aus der Fernöstlichen Volksrepublik, wie der Stramingdienst fälschlicherweise angibt.

Einigen aufmerksame Zuschauer haben den Montagefehler schnell erkannt: «Ich schaue mir gerade die ‹MH370›-Doku auf Netflix an. Das Foto des Flughafens in Peking ist in Wirklichkeit der Flughafen Luxemburg-Findel», amüsierte sich Michel Brebsom auf Twitter.

«Etwas, das mich sehr ärgert, ist die zufällige Verwendung von Archivmaterial. Die in der Netflix-Dokumentation MH370 hat mich zum Totlachen gebracht. Peking? Nein, das ist Luxemburg», heißt es von einem amerikanischer Twitteruser.

Dem Erfolg der Serie hat es allerdings nicht geschadet: Die Serie «MH370: Das verschwundene Flugzeug» lag am heutigen Donnerstag auf Platz 3 der meistgesehenen Serien auf der Streamingplattform in Luxemburg, hinter «You» und «The Glory».

Um diese Frequenz aus der Netflix-Doku handelt es sich. Pascal D'Arconso