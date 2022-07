Kein TikTok : Nepal geht gegen Influencer vor

Bekannte touristische und religiöse Stätten in Nepal stellen «No TikTok»-Schilder auf, die das Filmen auf dem Gelände verbieten.

Kathmandus berühmter Boudhanath Stupa. Pixabay

Sie kommen in Scharen, nehmen lustige Posen ein und tanzen zu lauter Musik: TikToker in Nepal haben den Ruf erworben, sich respektlos gegenüber religiösen und historischen Orten zu verhalten und sehen sich nun mit einer Gegenreaktion konfrontiert. Das berichtet «Rest of The World».

In den letzten zwei Jahren haben mehrere prominente touristische und religiöse Stätten in Nepal «No TikTok»-Schilder aufgestellt. Dazu gehören unter anderem der buddhistische Pilgerort Lumbini, Kathmandus berühmter Boudhanath Stupa, der Ram Janaki Tempel in Janakpur und der Gadhimai Tempel in Bara. Nach Angaben der Behörden behalten Beamte diese Orte genau im Auge und bei Regelverstößen wird gewarnt oder zum Verlassen aufgefordert.

TikTok ist eine der beliebtesten Social-Media-Apps in Nepal. Eine landesweite Umfrage aus dem Jahr 2022 zeigt einen dramatischen Anstieg der Zahl an TikTok-Nutzern im Land: Die stieg in nur zwei Jahren von 3 auf über 55 Prozent. Der Anstieg der Popularität wird teilweise auf die Pandemie und Lockdowns zurückgeführt, die die Menschen mehr Zeit drinnen als draußen verbringen ließ. Sobald die Sperren aufgehoben wurden, begannen die Menschen, zu malerischen Orten im Himalaya-Land zu reisen, um TikTok-Videos zu produzieren.

Verkehrsstaus und zertrampelte Felder

In den letzten Monaten gab es Berichte von TikTok-Erstellern, die Farmen stürmten, Ernten niedertrampelten und sogar Staus verursachten. «Es sind normalerweise junge Frauen in Gruppen, die viel Zeit damit verbringen, TikToks zu machen. Sie müssen immer und immer wieder dieselbe Musik spielen, um die perfekte Aufnahme zu machen», sagt Salman Khan, der häufig den heiligen Lumbini-Garten besucht und diesen Trend ablehnt. «Für sie ist es Spaß, aber für Besucher wie uns ist es verstörend».

«TikTok ist nur ein Unterhaltungsmedium, es muss nicht so ernst genommen werden», so Manisha Adhikary, eine Einwohnerin von Kathmandu, die einige hundert Anhänger auf TikTok hat, gegenüber «Rest of The World». «Als Ersteller von TikTok-Inhalten müssen wir einsehen, unsere Videos nicht unbedingt an berühmten religiösen Orten zu drehen, wenn dies eingeschränkt ist. Es kommt auf die Kreativität an, nicht auf den Ort, an dem die Videos gedreht werden».

Verfechter der Meinungsfreiheit halten pauschale Verbote jeglicher Form für problematisch, insbesondere wenn es darum geht, die Rechte der Menschen zu beschneiden. Zumal TikTok auch viele Tourist*innen zu den nepalesischen Sehenswürdigkeiten locke.