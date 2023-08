Nepal: So viel kostet es bald, um den Mount Everest zu besteigen

So viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger wie noch nie wollen 2023 auf den Mount Everest.

Eine Besteigung des Mount Everests, des welthöchsten Bergs, könnte bald teurer werden: Das Ministerium für Kultur, Tourismus und Zivilluftfahrt des armen Himalaya-Landes Nepal erwägt derzeit eine Erhöhung der Gebühren, die ausländische Bergsteiger für die Everest-Besteigung bezahlen müssen. Diese soll von derzeit 11.000 auf 15.000 Dollar (umgerechnet ca. 13.800 Euro) in der Bergsteiger-Hauptsaison im Frühling steigen, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigte. Damit die Preiserhöhung durchkommt, muss auch der Ministerrat zustimmen. Sollten Ministerium und Rat die Änderung gutheißen, dürfte sie 2025 in Kraft treten, sagte der Sprecher.