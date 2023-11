Nepal: Suche nach Überlebenden nach Erdbeben eingestellt

Ein Erdbeben von Stärke 6,4 hat am Abend des 3. November 2023 den Nordwesten Nepals erschüttert.

Nach dem verheerenden Erdbeben im Nordwesten Nepals haben die Rettungs- und Suchmannschaften keine Hoffnung mehr, Überlebende zu finden. Der erste Teil der Mission – die Rettung und Versorgung von Verletzten sowie die Suche nach Leichen – sei abgeschlossen, sagte der Regierungsbeamte Harish Chandra Sharma am Montag. Nun gehe es darum, «Hilfsgüter zu verteilen und die Dorfbewohner zu versorgen, während wir gleichzeitig Einzelheiten über die Schäden sammeln». Das Nationale Notfallzentrum in der Hauptstadt Kathmandu teilte mit, dass bei dem Beben 157 Menschen getötet, mindestens 256 verletzt und 3891 Häuser beschädigt worden seien.

Behördenmitarbeiter bemühten sich am Montag darum, Lebensmittel, Zelte und Medikamente in die abgelegenen Bergdörfer zu bringen. Die Hilfslieferungen wurden dadurch erschwert, dass durch das Beben ausgelöste Erdrutsche die Straßen blockierten. Soldaten versuchten, die Fahrwege freizuräumen. Viele der betroffenen Orte sind ohnehin nur zu Fuß erreichbar.

Das Beben ereignete sich laut dem nationalen Erdbeben- und Forschungszentrum am späten Freitagabend, kurz vor Mitternacht. Sein Zentrum lag in Jajarkot, rund 400 Kilometer nordöstlich von Kathmandu. Die US-Erdbebenwarte USGS maß eine Stärke von 5,6. Demnach ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 17,9 Kilometern.