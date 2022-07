Störende Influencer : Nepal verbietet Tiktok-Videos an religiösen Stätten

In Nepal ist das Filmen von Tiktok-Videos an religiösen Stätten nicht mehr erlaubt. Grund dafür soll das respektlose Verhalten von Influencern sein.

In Nepal sind Tiktok-Drehs an religiösen Orten wie dem Boudhanath-Tempel verboten.

Nepal lockt nicht nur mit einer wunderschönen Landschaft mitten im Himalaya-Gebiet, sondern ist auch stolz auf seine Tradition und Kultur. Doch genau das missachten immer mehr Besuchende und werfen sich gerne für das perfekte Foto oder Video vor religiösen Stätten in Pose. Nun haben die Behörden die Nase voll von den lärmenden und tanzenden Gruppen und deshalb ein Filmverbot von Tiktok-Videos an bestimmten Orten erteilt.

Wie das Nachrichtenportal Rest of World berichtet, hätten sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Influencerinnen und Influencer so störend und respektlos verhalten, dass Pilgernden der Geduldsfaden gerissen sei. Das Tiktok-Verbot gelte an diversen religiösen wie auch touristischen Orten.