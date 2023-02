Whatsapp: Nervige Sprachmemos abhören soll bald Vergangenheit sein

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie – Whatsapp-Sprachnachrichten spalten die Gemüter. Eine neue Funktion von Whatsapp könnte nun sowohl Befürworter als auch Gegner glücklich machen. Eine neue Software soll die gesprochenen Nachrichten in Text umwandeln – so kann man Sprachnachrichten zwar weiter aufnehmen, muss diese aber nicht mehr zwingend abhören.

Die Funktion wurde vom Newsportal «WABeta-Info» in der Beta-Version des neuen Updates entdeckt. «Das sind die besten News der Woche», meint das Portal dazu. Wann die Funktion eingeführt werden soll, ist noch unklar. Auch ist noch nicht bekannt, wie gut sie tatsächlich funktioniert – zum Beispiel wenn es um Luxemburgisch geht.

Es geht so. Ich nehme keine auf, finde es aber auch nicht schlimm, sie zu empfangen.

Ja, ich finde sie sehr praktisch, wenn ich nicht schreiben will. Ich höre sie aber nicht gerne ab.

Weiter soll es Updates für den Status auf Whatsapp geben: Es sollen bestimmte Personen ausgewählt werden können, die einen Status sehen können, ähnlich wie die Enge-Freunde-Story auf Instagram. Zudem soll es möglich sein, eine Sprachnachricht in den Status zu stellen. Ebenfalls ähnlich wie bei Instagram sollen zudem neue Reaktionen auf einen Status eingeführt werden.

Des Weiteren soll es bald möglich sein, statt 30 wie jetzt bis zu 100 Medien auf einmal zu teilen. Weiter werden im Voraus geplante Anrufe in Gruppen-Chats entwickelt und die Whatsapp-Entwickler arbeiten an einer Funktion, mit der Bilder in hoher Qualität verschickt werden können.