Nervös, aber zuversichtlich: Luxemburgs Baufirmen blicken unsteten Zeiten entgegen

Dass das Baugewerbe im Großherzogtum ins Wanken geraten ist, dürfte kaum jemanden entgangen sein. Robert Fornieri – stellvertretender Generalsekretär der Gewerkschaft LCGB – erklärt in dem Zusammenhang, dass Unvorhersehbarkeit das zentralste Problem des Sektors sei und viele Entwicklungen daher rührten. So kehren in dieser Woche viele Beschäftigte im Baugewerbe aus dem Kollektivurlaub zurück und nehmen ihre Arbeit in einem schwierigen, von Unsicherheiten geprägten Umfeld wieder auf. Insbesondere der Konkurs des ehemaligen Riesen Manuel Cardoso kürzlich hat für Unruhe gesorgt.