Nessie-Mania: Schottland sucht nach einem Monster

Am Samstag startet an dem weltberühmten See «Loch Ness» in Schottland nach Angaben der Veranstalter die größte Suche nach Nessie seit Jahrzehnten. Zwei Tage lang suchen Freiwillige, Wissenschaftler und Nessie-Enthusiasten den See ab. Dazu wollen sie Drohnen mit Wärmebildkameras einsetzen, unter der Wasseroberfläche soll ein Hydrophon, eine Art Unterwassermikrofon, akustische Signale aufzeichnen. Vom Ufer aus sollen Menschen aus aller Welt den See absuchen.