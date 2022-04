Hamburg: Nestlé kauft hippes Start-up Ankerkraut – Influencer springen enttäuscht ab

Nach dem Sendeauftritt von 2016 investierte Frank Thelen in das Start-up, das in den folgenden Jahren stark wuchs. Darauf spezialisiert, individuell zusammengestellte Gewürzmischungen über den Online-Kanal und in Supermärkten zu verkaufen, verfügt das Start-up über ein hippes Image, das über Social Media und Influencer-Unterstützung gefördert wird. Und genau bei einigen dieser Aushängeschildern kommt die Nestlé-Übernahme schlecht an.