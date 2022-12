Jerusalem : Netanjahu strebt rasche Vereidigung seiner Regierung an

In einer Mitteilung kurz vor Mitternacht (Ortszeit) teilte Israels designierter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit, seine neue rechts-religiöse Regierung noch in der kommenden Woche zu vereidigen.

Israels designierter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu strebt eine rasche Vereidigung seiner neuen rechts-religiösen Regierung an. Sein Ziel sei es, dies noch in der kommenden Woche zu schaffen, sagte der 73-jährige Vorsitzende der rechtskonservativen Likud-Partei dem Staatspräsidenten Izchak Herzog am späten Mittwochabend. Formell muss dies spätestens bis zum 2. Januar geschehen.

Israel steht so weit rechts wie noch nie

Mehrere Ministerposten sollen mit umstrittenen Politikern besetzt werden. Erstmals in der Geschichte Israels werden auch rechtsextreme Kräfte an der Regierung beteiligt sein. Neben Netanjahus rechtskonservativer Likud-Partei sind künftig das rechtsextreme Religiös-Zionistische Bündnis sowie zwei strengreligiöse Parteien in der Koalition vertreten. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte.