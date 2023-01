Australian Open : «Netflix-Fluch» – alle raus bis auf einen

Für Auger-Aliassime wurde es auch eng

Der an Nummer sechs gesetzte Kanadier trifft in seinem Achtelfinal am Sonntag auf den Tschechen Jiri Lehecka. In der zweiten Runde hätte es beinahe auch den 22-Jährigen erwischt, nach einem 0:2-Satzrückstand kämpfte er sich aber gegen den Slowaken Alex Molcan erfolgreich zurück.