Streaming: Netflix gibt zweite Staffel der «Tour de France»-Doku in Auftrag

Die Tour de France beginnt am Samstag, den 1. Juli, mit der ersten Etappe über 182 Kilometer mit Start und Ziel in Bilbao.

Nach dem Erfolg von «Tour de France: Im Hauptfeld» hat Netflix eine zweite Staffel der Doku-Serie in Auftrag gegeben. Das teilte der Streaming-Dienst am Freitag mit, einen Tag vor Beginn der 110. Tour in Bilbao. Die erste Staffel war am 8. Juni veröffentlicht worden und sollte dem Radsport ein erweitertes Publikum erschließen. Den Produzenten der Serie war dies zuvor schon bei der Formel 1 mit der Reihe «Drive to survive» gelungen.