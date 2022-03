Neukundenwachstum : Netflix ist 100 Milliarden Dollar wert

Der Online-Videodienst hat die Anleger mit starkem Neukundenwachstum erfreut. Im vierten Quartal verzeichnete Netflix über 8,3 Millionen neue Abonnenten.

So kletterte in den drei Monaten bis Ende Dezember die Zahl der Abonnenten weltweit um mehr als 8,3 Millionen, wie der Streamingdienst am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Experten hatten lediglich 6,3 Millionen zusätzliche Abonnenten erwartet.