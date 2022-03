In einem Jahr! : Netflix-Junkie schaut 361 Mal «Herr der Ringe»

Wahrscheinlich jeder dürfte einen Lieblingsfilm haben. Den sieht man sich auch gerne ein paar Mal an. Aber ein Netflix-User hat den Vogel abgeschossen.

Das Jahr hat bekanntlich 365 Tage. Viel Zeit also, um sinnvolle Dinge anzustellen. Man kann sich aber auch 361 Mal auf sein Sofa fläzen und sich den dritten Teil der «Herr der Ringe»-Triologie gönnen. Genau das machte ein Netflix-User zwischen November 2016 und 2017. Warum auch nicht? «Die Rückkehr des Königs» dauert nur elbische drei Stunden. Die lange Version sogar über vier Stunden! Doch einen echten Fan turnt so etwas offenbar nur an.