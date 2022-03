EU-Beschluss : Netflix muss 30 Prozent europäische Filme zeigen

Die EU-Medienminister beschlossen eine Europa-Quote für Netflix, Amazon und Co. Auch die Vorgaben zum Jugendschutz werden angepasst.

Fliegen sie in Europa bald aus dem Programm? Selena Gomez (l.), Dylan Minnette und Katherine Langford bei der Premiere der Netflix-Serie «13 Reasons Why» in Los Angeles. (30. März 2017)

Netflix, Amazon und andere Video-Abrufanbieter müssen künftig 30 Prozent europäische Filme in ihrem Repertoire vorweisen. Die EU-Medienminister beschlossen am Dienstag in Brüssel grundsätzlich eine entsprechende Änderung der EU-Medienrichtlinie.