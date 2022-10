Streaming : Netflix schockt mit Billig-Abo – Es gibt nur einen Haken

Netflix überrascht mit einem neuen Abo – es wird so günstig wie noch nie. Statt 7,99 Euro im Monat, verlangt der Streamingdienst jetzt nur mehr 5,99 Euro.

Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich der Streamingdienst Netflix im Mainstream etabliert. Für viele Personen gehört das «netflixen» mittlerweile zum Alltag dazu. In Zeiten der Teuerungen überraschen die führenden Kräfte im Unternehmen nun mit einem Billig-Abo. Die Sache hat aber einen Haken.

Auch hier gilt, wie für vieles im Leben: Was zu schön wirkt, um wahr zu sein, ist es auch. Denn Netflix bietet zwar ein vergünstigtes Basis-Abo an, dieses beinhaltet aber Werbung, die es bei den bisherigen Abos nicht gab. Der Tarif werde 4,99 Euro im Monat kosten und ab 3. November verfügbar sein, teilte der Netflix-Manager Greg Peters mit. Das Modell mit Werbung wird vorerst in Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Spanien, Großbritannien und den USA verfügbar sein.