Ab Freitag : Netflix startet mit seinem eigenen Bond durch

Seine Name ist Six, Sierra Six. Also eigentlich Gosling, Ryan Gosling. Der Hollywoodstar («La La Land») übernimmt in «The Gray Man» nach dem Bestseller von Mark Greany die Rolle des Superagenten, der von seinem Boss Carmichael («Bridgerton»-Beau Regé-Jean Page) im wahrsten Sinne des Wortes auf die Abschussliste gesetzt wird.