Erster Teaser : Netflix stimmt auf dritte «Lupin»-Staffel ein

Ende der zweiten Staffel musste Verkleidungskünstler Assane Diop seine Familie zurücklassen und aus Paris verschwinden – wohl nicht auf Dauer, wie der neue Netflix-Teaser für die dritte Staffel zeigt. Der Gentleman-Gauner kehrt zurück: «Ich habe meinen Vater gerächt. Ich musste meine Familie beschützen. Ich wollte im Schatten bleiben, aber ich bin ins Licht getreten. Und jetzt seht zu, wie ich verschwinde», so Assane zu Beginn des kurzen Clips.

Offenbar ist seine Identität in der dritten Staffel allgemein bekannt und das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei wird in die nächste Runde gehen. Wann genau, bleibt allerdings offen. «Demnächst», lässt Netflix zumindest am Ende des Videos wissen.