Streamingdienst: Netflix sucht einen Flugbegleiter – es winkt ein Traumlohn

Für einen seiner Privatjets sucht der Streaming-Gigant Netflix nach eigenen Angaben eine Flugbegleiterin oder einen Flugbegleiter mit «unabhängigem Urteilsvermögen, Diskretion und herausragenden Fähigkeiten im Kundenservice». Sie sollten zudem in der Lage sein, «mit wenig Anweisungen und viel Eigenmotivation zu arbeiten». Der Person, die den Job erhält, winken gemäß Ausschreibung bis zu 385.000 Dollar (352.000 Euro) Jahresgehalt.

Letztes Jahr hat Netflix nach einem Rückgang der Abonnentenzahlen Hunderte von Stellen gestrichen. «Die Lohnspanne für diesen Job liegt in der Regel zwischen 60.000 und 385.000 Dollar. Diese Marktspanne basiert auf der Gesamtvergütung (und nicht nur auf dem Grundlohn), was unserer Vergütungsphilosophie entspricht», so Netflix in einer Stellenanzeige auf seiner Website.

Das Unternehmen erklärt auch, dass es das Gehalt seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung von «Vergütungsfaktoren» wie Erfahrung und Fähigkeiten festlege. Die Stelle mit Sitz in San Jose, Kalifornien erfordere Reisen innerhalb und außerhalb der USA.

«Die Netflix Aviation-Abteilung bietet außergewöhnliche, sichere und vertrauliche Lufttransporte», heißt es in der Anzeige. Zudem heißt es, dass Netflix dabei helfe, «die Welt effizienter und effektiver zu erreichen, damit das Unternehmen weiterhin Freude auf der ganzen Welt schaffen kann.»

Zu den Aufgaben des Flugbegleiters in einem «Super Midsize Jet» gehört die Überprüfung der Notfallausrüstung im Cockpit, in der Kabine sowie auf der Galerie vor dem Start. Außerdem müssen Bewerberinnen und Bewerber in der Lage sein, bis zu 30 Pfund (13,6 kg) schwere Gegenstände zu heben, wenn sie Flugzeuge beladen.

Netflix nicht für Stellungnahme erreichbar

Das Durchschnittsgehalt für Flugbegleiter in den USA liegt nach Angaben des US Bureau of Labor Statistics bei knapp über 62.000 Dollar pro Jahr. Auf Anfrage der BBC erklärte ein Netflix-Sprecher, das Unternehmen werde sich nicht zu den Einzelheiten der Gehaltsberechnung für seine Flugbegleiter äußern.