Streaming-Dienst: Netflix will mit Werbe-Abo gegen Kundenschwund kämpfen

Netflix will mit einem günstigeren Werbe-Abo neue Kunden anlocken. (Symbolbild)

Für sein günstigeres Abo plant Netflix Werbepausen von insgesamt vier Minuten pro Stunde. Die Werbung soll am Anfang und in der Mitte einer Sendung laufen. Das Abo soll sieben bis neun Dollar (knapp sieben bis neun Euro) im Monat kosten, berichtet Bloomberg. Das Medienunternehmen soll sich dabei auf anonyme Informanten beziehen, die mi dem Vorhaben des Streaming-Dienstes vertraut sind.

In Anbetracht der steigenden Konkurrenz will Netflix mit dem günstigeren Angebot neue Kunden anlocken, die bereit sind, sich Werbung anzuschauen, um Geld zu sparen. Im Vergleich zu den Werbepausen des traditionellen Fernsehens und von anderen Streaming-Diensten, wäre die von Netflix geplante Werbung noch deutlich kürzer und seltener. Das Abo wäre nur halb so teuer wie das Standard-Abo.