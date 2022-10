Luxemburg: «Nettoindexklau» – OGBL fordert Anpassung der Steuertabelle

Der OGBL appelliert an Luxemburgs Regierung, angesichts der aktuellen Inflationsdynamik, die Steuertabelle entsprechend anzupassen. In einer Pressemitteilung am Montag wirft die Gewerkschaft Premierminister Xavier Bettel (DP) gleichzeitig vor, ein Versprechen aus der letztjährigen Rede zur Lage der Nation zu brechen. Bettel sagte damals, dass es «keine Sparpolitik und keine Steuererhöhungen» geben werde. Der OGBL sieht das in der Realität allerdings durchaus als eingetreten an.