TikTok : Netz lacht darüber, wie Amerikanerin Tee trinkt

Die Frau nimmt eine Schere, schneidet den oberen Teil des Teebeutels ab und kippt alle Blätter in ihre Tasse mit heißem Wasser. «Ich nehme an, dass sie sich irgendwann im Tee auflösen werden, in ein paar Minuten», mutmaßt Zugay im Video. Es überrascht nicht, dass sich die Teeblätter nicht auflösen, aber das hält die TikTokerin nicht davon ab, trotzdem einen Schluck zu trinken. «Es ist schon ein paar Minuten her, und nichts ist passiert», sagt sie.