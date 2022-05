50-Meter-Becken und Sprungturm: Neu gestaltetes Freibad in Düdelingen öffnet am Wochenende

Das Freibad in Düdelingen öffnet am Samstag wieder seine Pforten. Ein großes Ereignis, wenn man bedenkt, dass die letzten Besucher im Sommer 2019 dort ihre Bahnen gezogen hatten. Auch, weil das Bad neben dem Zentrum René Hartmann «über das einzige 50-Meter-Becken im Süden des Landes verfügt und ein echter Touristenmagnet für die Einwohner und Bewohner der Großregion ist», sagt Loris Spina, Schöffe in Düdelingen.

Zu den Neuerungen gehört auch ein Aussichtsturm für die Bademeister. Der Eingang wurde verlegt: Von nun an befindet er sich an der Rue René Hartmann. Am Freitag findet eine offizielle Einweihung statt, bevor das Bad am Samstagmorgen für alle geöffnet wird.