«Bricht alle Rekorde»: Neuartige Radaranlage sorgt für Blitzlichtgewitter in Hollerich

Das seit dem 1. Dezember des vergangenen Jahres aktive Radargerät , das in der Nähe des Lycée Aline Mayrisch über die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern wacht, «bricht alle Rekorde», wie der LSAP-Abgeordnete Yves Cruchten in einer parlamentarischen Antwort mitteilt.

Markusbierg und Schieren haben ebenfalls hohe Blitzquoten

Im Einzelnen betrug die aufgezeichnete Geschwindigkeitsüberschreitung in 99,98 Prozent der Fälle nicht mehr als 10 Kilometer pro Stunde. In nur 10 Fällen lag die Geschwindigkeitsübertretung bei mehr als 10 Stundenkilometern.

Im Jahr 2022 wurden in Luxemburg 326.244 Fahrzeuge geblitzt. Die weiteren fleißigsten Radargeräte in Luxemburg stehen am Markusbierg (74.034 Verstöße im Jahr 2022), in Schieren (39.548 Verstöße) und in Merl (17.065).